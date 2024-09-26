В Алексеевском с помощью акции «Родительский патруль» напомнили о ПДД

Акция «Родительский патруль» была организована около здания школы №1539 на Староалексеевской, 1. Об этом сегодня сообщили в учебном заведении «Родители-активисты, ребята, классные руководители, социальный педагог совместно с представителями ГИБДД встречали утром тех, кто торопился в школу за знаниями.