К ВЭФ во Владивостоке отремонтируют Золотой мост за 45 миллионов рублей

Очередная госзакупка в преддверии ВЭФ нашла своего подрядчика, сообщает корреспондент PRIMPRESS. На этот раз во Владивостоке будут восстанавливать изношенное покрытие на мостовом переходе через бухту Золотой Рог.
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