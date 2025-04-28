Боец ВСУ рассказал о переходе на сторону России и службе в батальоне Кривоноса

Боец с позывным "Румын" рассказал, как из солдата ВСУ перешел на сторону России. После попадания в плен он присоединился к добровольческому батальону имени Максима Кривоноса, борющемуся за освобождение Украины.
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