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Царьград

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Боец ВСУ рассказал о переходе на сторону России и службе в батальоне Кривоноса

Боец ВСУ рассказал о переходе на сторону России и службе в батальоне Кривоноса

Боец с позывным "Румын" рассказал, как из солдата ВСУ перешел на сторону России. После попадания в плен он присоединился к добровольческому батальону имени Максима Кривоноса, борющемуся за освобождение Украины.

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