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«В центре Еревана жили азербайджанцы и они должны вернуться» — Ильхам Алиев

«В центре Еревана жили азербайджанцы и они должны вернуться» — Ильхам Алиев

Президент Азербайджана усиливает давление на Армению, призывая начать переговоры о заселении её территорий азербайджанцами.

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Комментарии
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Владимир Назанский
Это в центре Баку жили армяне. Сначала надо вернуть 200 тыс армян в Баку, а потом говорить об азербайджанцах в Ереване
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6 час.
Владимир Елкин
Вот и сдулись армяне! Не нужно было идиота в руководство выбирать!
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6 час.
Silver Kont
Ушастый пидарас проебал всё!  Теперь ждём наплыва в Россию ещё одних черножопых....
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2 час.

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