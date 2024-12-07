«В центре Еревана жили азербайджанцы и они должны вернуться» — Ильхам Алиев

Владимир Назанский Это в центре Баку жили армяне. Сначала надо вернуть 200 тыс армян в Баку, а потом говорить об азербайджанцах в Ереване

Владимир Елкин Вот и сдулись армяне! Не нужно было идиота в руководство выбирать!