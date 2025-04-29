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  • Егор Горшков
    Отличная новость, надеемся это начало большого процесса.Сбер увеличил ипо...

Трутнев предложит распространить режим ТОР на Арктику

Трутнев предложит распространить режим ТОР на Арктику

Вице-премьер и полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев сообщил, что планирует обратиться к главе правительства Михаилу Мишустину с предложением о расширении действия режима территории опережающего развития (ТОР) "Патриотическая" для поддержки дальневосточных предприятий, производящих продукцию для нужд спецоперации, на Арктическую зону Российской Федерации (АЗРФ).

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