ЕС запретил экспорт игровых консолей в Россию

Европейский союз (ЕС) ввел запрет на экспорт игровых консолей в Россию. Об этом сообщает ТАСС. «Кроме того, в список ограничений войдут [игровые] контроллеры, используемые для управления беспилотными летательными аппаратами», — говорится в материалах, опубликованных Советом ЕС.