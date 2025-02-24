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ЕС запретил экспорт игровых консолей в Россию

ЕС запретил экспорт игровых консолей в Россию

Европейский союз (ЕС) ввел запрет на экспорт игровых консолей в Россию. Об этом сообщает ТАСС. «Кроме того, в список ограничений войдут [игровые] контроллеры, используемые для управления беспилотными летательными аппаратами», — говорится в материалах, опубликованных Советом ЕС.

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