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Новости Липецка

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Липчанка Варвара Харченко выступит на первенстве мира по плаванию в Аргентине

Липчанка Варвара Харченко выступит на первенстве мира по плаванию в Аргентине

Липецкая спортсменка Варвара Харченко, уже завоевавшая бронзу и серебро на первенстве Европы, представит Россию на первенстве мира по плаванию на открытой воде.

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