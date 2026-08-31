Охотник Латыш: при нападении бродячей собаки нельзя убегать

При встрече с бродячей собакой или стаей главное оружие — не палка, а правильное поведение. Самая распространенная ошибка — попытка убежать.
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