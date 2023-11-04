Нападающий СКА Глотов рассказал, с чем связана серия поражений у команды в КХЛ

По его словам, неудачи армейцев никак не повлияют на их выход в плей-офф. Нападающий СКА Василий Глотов объяснил корреспонденту «Спорт День за Днём», с чем связана серия поражений у команды в последних трёх матчах Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), а также высказался о результатах армейцев в нынешнем сезоне.