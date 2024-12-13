FT пугает украинцев ударом ВС РФ «Орешником» в эти выходные

Россия может нанести новый удар гиперзвуковой ракетой «Орешник» по Украине уже в ближайшие дни. Об этом сообщает Financial Times, ссылаясь на заявление неназванного представителя Совета национальной безопасности США.
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