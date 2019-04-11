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Русская весна

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Белый дом анонсировал новые шаги по Украине: в Москве обсудили не только мир, но и санкции

Белый дом анонсировал новые шаги по Украине: в Москве обсудили не только мир, но и санкции

Администрация США в ближайшие недели объявит о следующих шагах по урегулированию российско-украинского конфликта.

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Новый комментарий от пользователя
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Aнатолий Райков

А кто дал право США,командовать всем миром?Помоему США пора ставить на место и за 1 рубль надо платить мешком долларов.Вот и воры сделали так,что любая валюта стала стоить дороже рубля.Надо чаще напоминать америке,кто на самом деле они есть.Даже Большой театр старше США. https://rutube.ru/video/b0074b67589019852d4d81610ba24e76/?t=26&r=plwd

Америку не открывали. Тайны Чапман (11.04.2019).RUTUBE