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Газета «Культура»

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Заявки из 13 стран поступили на киносессию «Бриллиантовой бабочки»

Заявки из 13 стран поступили на киносессию «Бриллиантовой бабочки»

Более полусотни заявок из стран четырех континентов поступило на участие в киносессии, которая станет частью программы Евразийской кинопремии.

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