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О грядущей демократии в РФ - как ее сделает Путин. Размышления и прогнозы

О грядущей демократии в РФ - как ее сделает Путин. Размышления и прогнозы

автор - Логичные размышления о разном Ну потому как пока что в РФ с демократией, прямо скажем, не особо.

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александр петров
Все эти вопли о демократии от лукавого. Т.е. очередная лапша на уши обывателя! Покажите мне хотя бы одну страну с демократией как таковой. Где избранные большинством населения люди трудились во благо людей, а не во благо собственных карманов. Их нет. Просто идет борьба за жирный кусок между кланами, где одни обвиняют других называя себя более демократичными. В сухом же остатке, основная масса населения как влачила, так и влачит жалкое существование.
Алексей Сафронов
Вы правы и, скорее всего не случайность, а закономерность в том что "основная масса как влачила, так и продолжает влачить..." И не надо идеализировать мир, ведь иначе, просто не бывает ни в каком обществе.
Юрий Паршаков
Можно показать не одну страну. Финляндия, Германия, Франция, где президентов судят и в тюрьму направляют, Италия, где Берлускони без конца таскают по судам.
валерий лисицын
Демократия это просто слово. В жизни её нет, не было и навряд ли будет. Проще говоря лапша на уши.
Юрий Паршаков
Была, есть и будет, но не в России.
валерий лисицын
Нет , не было и не будет нигде. Не придумано ещё такого мироустройства.
Юрий Паршаков
А что по-вашему в той же США, где конституция 260 лет не менялась, не переписывалась в угоду отдельным лицам, где больше двух сроков ни один президент не избирался, где Президент без ведома конгресса не может доллара бюджетного истратить.
валерий лисицын
Ты там был? Сьезди попробуй их демократии. Та же лапша , только с другого боку.
Владимир СВ
Каждая Власть пишет СВОЮ Демократию ... и Законы тоже именно под себя ... Так что чистой демократии НЕТ от слова совсем ..
Юрий Паршаков
Была, есть и будет, но не в России.
Андрей Канухин
Какая то чушь, автор аноним, похоже проплаченный из "демократов"
Natalija Osminina
Автор просто дебил.
Алексей Сафронов
...хрень хреновая, а масло масляное? Автор πздабол, это о чём опус? Постарался так всё перечеркнуть, то есть перетрахать, что получилось - о "грядущей дерьмократии Путина" совсем-совсем ни слова! И потом, зачем приклеивать путину ярлык демократа, если он кровь от крови лебирал с коммунистическим прошлым, убеждения которых ещё при Хруще и Брежневе легко напяливались на любую лже-идеологию ради удержания у высшей власти.
Владимир Казаков
Суд над Платошкиным - вся демократия
Shap Michael
кто писал, не знаю, а я, дурак, читаю

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