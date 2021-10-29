О грядущей демократии в РФ - как ее сделает Путин. Размышления и прогнозы

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫПолитикаО грядущей демократии в РФ - как ее сделает Путин. Размышления и прогнозы автор - Логичные размышления о разном Ну потому как пока что в РФ с демократией, прямо скажем, не особо.Вернуться к статье156НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьалександр петровВсе эти вопли о демократии от лукавого. Т.е. очередная лапша на уши обывателя! Покажите мне хотя бы одну страну с демократией как таковой. Где избранные большинством населения люди трудились во благо людей, а не во благо собственных карманов. Их нет. Просто идет борьба за жирный кусок между кланами, где одни обвиняют других называя себя более демократичными. В сухом же остатке, основная масса населения как влачила, так и влачит жалкое существование.Алексей СафроновВы правы и, скорее всего не случайность, а закономерность в том что "основная масса как влачила, так и продолжает влачить..." И не надо идеализировать мир, ведь иначе, просто не бывает ни в каком обществе.Юрий ПаршаковМожно показать не одну страну. Финляндия, Германия, Франция, где президентов судят и в тюрьму направляют, Италия, где Берлускони без конца таскают по судам.ВЛвалерий лисицынДемократия это просто слово. В жизни её нет, не было и навряд ли будет. Проще говоря лапша на уши.Юрий ПаршаковБыла, есть и будет, но не в России.ВЛвалерий лисицынНет , не было и не будет нигде. Не придумано ещё такого мироустройства.Юрий ПаршаковА что по-вашему в той же США, где конституция 260 лет не менялась, не переписывалась в угоду отдельным лицам, где больше двух сроков ни один президент не избирался, где Президент без ведома конгресса не может доллара бюджетного истратить.ВЛвалерий лисицынТы там был? Сьезди попробуй их демократии. Та же лапша , только с другого боку.Владимир СВКаждая Власть пишет СВОЮ Демократию ... и Законы тоже именно под себя ... Так что чистой демократии НЕТ от слова совсем ..Юрий ПаршаковБыла, есть и будет, но не в России.Андрей КанухинКакая то чушь, автор аноним, похоже проплаченный из "демократов"Natalija OsmininaАвтор просто дебил.Алексей Сафронов...хрень хреновая, а масло масляное? Автор πздабол, это о чём опус? Постарался так всё перечеркнуть, то есть перетрахать, что получилось - о "грядущей дерьмократии Путина" совсем-совсем ни слова! И потом, зачем приклеивать путину ярлык демократа, если он кровь от крови лебирал с коммунистическим прошлым, убеждения которых ещё при Хруще и Брежневе легко напяливались на любую лже-идеологию ради удержания у высшей власти.Владимир КазаковСуд над Платошкиным - вся демократияShap Michaelкто писал, не знаю, а я, дурак, читаюКомментировать
Свежие комментарии