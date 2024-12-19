"Продажные СМИ будут мусолить тему мигрантов!": Диаспоры заговорили в голос после убийства генерала Кириллова. В комментариях начался "ад"

ТМ

Татьяна Маштакова

ТМ А что удивляться/обижаться, если именно диаспоры своей деятельностью предоставляют неоспоримые материалы, которые потом "мусолят" СМИ... На самом деле в России не должно существовать никаких диаспор - кто его знает: вдруг и мусолить тогда СМИ нечего будет?