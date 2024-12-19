Театр абсурда
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Театр абсурда

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"Продажные СМИ будут мусолить тему мигрантов!": Диаспоры заговорили в голос после убийства генерала Кириллова. В комментариях начался "ад"

"Продажные СМИ будут мусолить тему мигрантов!": Диаспоры заговорили в голос после убийства генерала Кириллова. В комментариях начался "ад"

Царьград Фото: коллаж Царьграда. В дело об убийстве генерала Игоря Кириллова уже вступила диаспора.

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Комментарии
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ТМ
Татьяна Маштакова
ТМ А что удивляться/обижаться, если именно диаспоры своей деятельностью предоставляют неоспоримые материалы, которые потом &quot;мусолят&quot; СМИ... На самом деле в России не должно существовать никаких диаспор - кто его знает: вдруг и мусолить тогда СМИ  нечего будет?
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21 час.
ГГ
Геннадий Гайдуков
Диаспоры это ОПГ и ими должны занятся соответственные органы, в России им не должно быть места.
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20 час.

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