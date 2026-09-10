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Наука и Техника

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Грозный-95: почему танковые колонны сгорели за три дня

Грозный-95: почему танковые колонны сгорели за три дня

Когда речь заходит о штурме Грозного в новогодние дни 1995 года, первое, что приходит на ум — это кадры обгоревшей бронетехники на узких улицах и фраза про «два часа и один полк».

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Ганимед
Ганимедизменено

Потому что эти козлы не в академиях учились, а жопу лизали америкосам. Маршал Рыбалко говорил: "Я Орёл брать не буду. Улицы там очень узкие, развернуться негде. Мне там все танки сожгут" Если бы историю изучали не вводили бы танки в Грозный.