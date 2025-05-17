«Что-то новое». Льюис Хэмилтон – о проблемах с тормозами в Имоле

«Что-то новое». Льюис Хэмилтон – о проблемах с тормозами в ИмолеFerrariСемикратный чемпион мира Формулы 1 Льюис Хэмилтон объяснил свое провальное 11-е место на пятничных тренировках Гран При Эмилии-Романьи.
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