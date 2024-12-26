23 декабря нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский принял верительные грамоты послов трёх стран, имеющих хорошие отношения с Россией: Саудовской Аравии — Мухаммада бин Абдулазиза бин Салеха Аль-Барака, Китая — Ма Шенкуня и Сербии — Андона Сапунджи.
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