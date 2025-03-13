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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Медведев третий год подряд вышел в полуфинал в Индиан-Уэллс

Медведев третий год подряд вышел в полуфинал в Индиан-Уэллс

Он обыграл Артура Фиса – 6:4, 2:6, 7:6(7). Медведев третий год подряд дошел до 1/2 в Индиан-Уэллс. В 2023-м и 2024-м он проигрывал в финале Карлосу Алькарасу.

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