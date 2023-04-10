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Ухоженные ноги: красивое средство передвижения или изящное дополнение любой девушки?

Ни для кого не секрет, что красивые женские ноги — это не только средство передвижения, но и причина зависти других обладательниц менее ухоженных ног, повод для мужчин в прямом смысле пускать слюни и обольстительное оружие в погоне за счастьем.

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