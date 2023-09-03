Рассказываем о различных стилях кухонь - от классических до современных, с подробным описанием их особенностей и примерами интерьеров.
Путешествие в мир кухонных стилей
Комментарии
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Астон Мартин
благодарю
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1 д.
Владимир Алтайцев
А где в модерне вообще кухня? В этом зале воздухом питаются, что ли? А уж соединять кухню с залом верх глупости.
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1 д.
Лидия
Что-то не видно стиля для кухонь в хрущёвках, которых большинство в нашей стране, а обладатели больших кухонь итак всегда смогут найти себе дизайнера.
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7 час.
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