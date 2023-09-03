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  • Лидия
    Что-то не видно стиля для кухонь в хрущёвках, которых большинство в нашей стране, а обладатели больших кухонь итак вс...Путешествие в мир...
  • Владимир Алтайцев
    А  где в модерне  вообще кухня?  В этом зале воздухом  питаются, что ли? А уж соединять кухню с залом  верх глупости.Путешествие в мир...
  • Астон Мартин
    благодарюПутешествие в мир...

Путешествие в мир кухонных стилей

Путешествие в мир кухонных стилей

Рассказываем о различных стилях кухонь - от классических до современных, с подробным описанием их особенностей и примерами интерьеров.

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Комментарии
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Астон Мартин
благодарю
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1 д.
Владимир Алтайцев
А  где в модерне  вообще кухня?  В этом зале воздухом  питаются, что ли? А уж соединять кухню с залом  верх глупости.
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1 д.
Лидия
Что-то не видно стиля для кухонь в хрущёвках, которых большинство в нашей стране, а обладатели больших кухонь итак всегда смогут найти себе дизайнера.
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7 час.

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