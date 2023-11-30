В ЯНАО привлекли 50 врачей и учителей по особой программе

Во всех городах и районах ЯНАО с апреля реализуют проект «Мастер рекрутмента». О результатах работы по привлечению в округ специалистов сфер образования и здравоохранения агентству «Север-Пресс» рассказали в департаменте занятости населения ЯНАО.
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