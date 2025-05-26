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34 жителя Курской области остаются в заключении на территории Украины

<p style="text-align:justify">Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что в результате недавнего обмена с украинской стороной в Россию были возвращены 880 военнослужащих, 100 политических заключённых и 20 жителей Курской области.

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