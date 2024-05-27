«Рейнджерс» одержали 6-ю волевую победу в плей-офф, повторив свой рекорд сезона-1974

«Рейнджерс» одолели «Флориду» (5:4 ОТ, 2-1) в 3-м матче финала Востока Кубка Стэнли. Ньюйоркцы уступали 0:1 по ходу игры, но в итоге одержали 6-ю волевую победу в текущем плей-офф, повторив рекорд клуба, установленный в 1974 году, когда «Рейнджерс» дошли до полуфинала.