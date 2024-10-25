Республиканская акция, посвященной тематике донорства ´Белая Русь - родная кровь´.

Первомайская районная организация г. Бобруйска РОО ´Белая Русь´ сообщает о проведении в период с 24 октября по 22 ноября 2024 года на территории Могилевской области республиканской акции, посвященной тематике донорства ´Белая Русь - родная кровь´ .