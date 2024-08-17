Благородная «намазка» на хлеб для богачей, которую может позволить себе каждый. Готовить 2 минуты

Я знаю, что многих очень раздражает это слово «намазка», но другого слова для этой штуки нет. А благородная — в самом деле так, так как бутерброды с такой намазкой украсят любой праздничный стол и любое торжество.
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