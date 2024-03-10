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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Денис Давыдов: «Хотел бы, чтобы в «Спартак» вернулся Федун»

– Когда Леонид Федун продавал «Спартак», то говорили, что клуб станет лучше. Видна ли сейчас разница, клуб стал лучше? – Команда идет на пятом месте, это было и с Федуном, и без него, плюс-минус всегда так и шли.

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