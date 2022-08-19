И нашим, и вашим, и про себя не забыл: как Эрдоган лавирует между Россией и Западом 10 августа, 15:56Фото: Bloomberg Турецкий лидер пытается решить свои внутреннеполитические проблемы с помощью российского газа, но его коллегам по блоку НАТО это не очень нравится Итоги переговоров Путина и Эрдогана в Сочи эксперты называют неоднозначными.