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И нашим, и вашим, и про себя не забыл: как Эрдоган лавирует между Россией и Западом

И нашим, и вашим, и про себя не забыл: как Эрдоган лавирует между Россией и Западом

И нашим, и вашим, и про себя не забыл: как Эрдоган лавирует между Россией и Западом 10 августа, 15:56Фото: Bloomberg Турецкий лидер пытается решить свои внутреннеполитические проблемы с помощью российского газа, но его коллегам по блоку НАТО это не очень нравится Итоги переговоров Путина и Эрдогана в Сочи эксперты называют неоднозначными.

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