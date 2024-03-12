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Вечерний Новосибирск

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Шеф-повара раскрыли секрет приготовления идеальных блинов на Масленицу в Новосибирске

Шеф-повара раскрыли секрет приготовления идеальных блинов на Масленицу в Новосибирске

Главное блюдо Масленичной недели – это, конечно же, блины. По словам преподавателя спецдисциплин Новосибирского колледжа питания и сервиса Екатерины Шездоковой, блины бывают разные – в зависимости от муки, начинки, дополнительных ингредиентов.

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