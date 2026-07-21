Спасатели помогли устранить последствия ДТП в Коломне

В городском округе Коломна 21 июля произошло дорожно-транспортное происшествие, последствия которого устраняли работники 261-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» вместе с сотрудниками Госавтоинспекции.
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