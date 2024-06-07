У России появятся "прокси" – силы. Кого можно вооружить против США?

Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Комментарии
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БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
Хорошо бы было хоть раз долбануть по центру США, невольно а помнишь Усаму Бен Ладена ненавидящего Америку и трагедию сентября.. только не а Пентагон нужно было,а по освальному кабинету.
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19 час.
Анд
Как раз в пентагоне и принимают основные решения, обратите внимание - как черножопая макака Лойд Остин стал министром так всякие элгбтшные и прочие мерзкие движения получили резкое усиление, а белых нормальных амеркосов, да и вообще по миру начали притеснять, круче чем до этого, так же противостояние с РФ так же обострилось, да и вообще эта черножопая тварь похоже особо сильно ненавидит РФ и традиционные ценности и тд, так что били по правильному адресу, только слабовато
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18 час.
Александр Конкин
Что-то я не читал автора при разоружениях добровольческих отрядов в ЛДНР? А теперь он &quot;колотит в тулумбасы&quot; что это прекрасно, да? Согласен что надо вооружать врагов нашего врага, вот только позволит-ли 5 колонна у нас в России? Они на Донбассе дел натворили, а кто сказал что и здесь мешать не будут?
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17 час.

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