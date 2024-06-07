У России появятся "прокси" – силы. Кого можно вооружить против США?

БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ Хорошо бы было хоть раз долбануть по центру США, невольно а помнишь Усаму Бен Ладена ненавидящего Америку и трагедию сентября.. только не а Пентагон нужно было,а по освальному кабинету.

Анд Как раз в пентагоне и принимают основные решения, обратите внимание - как черножопая макака Лойд Остин стал министром так всякие элгбтшные и прочие мерзкие движения получили резкое усиление, а белых нормальных амеркосов, да и вообще по миру начали притеснять, круче чем до этого, так же противостояние с РФ так же обострилось, да и вообще эта черножопая тварь похоже особо сильно ненавидит РФ и традиционные ценности и тд, так что били по правильному адресу, только слабовато