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Военное обозрение

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Европейский автопром: куда ты катишься

Европейский автопром: куда ты катишься

Формально закрытый от России европейский автомобильный рынок демонстрирует замечательные кульбиты, причиной которых стал и отказ от российских энергоносителей, и крайне опрометчивая политика государственных деятелей.

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