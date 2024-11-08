Европейский автопром: куда ты катишься

Формально закрытый от России европейский автомобильный рынок демонстрирует замечательные кульбиты, причиной которых стал и отказ от российских энергоносителей, и крайне опрометчивая политика государственных деятелей.
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