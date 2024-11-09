В Тамбове открылся новый шахматный клуб

В Тамбовской области открылся шахматный клуб Российского военно-исторического общества. Наш регион стал 25-м участником большого проекта РВИО по популяризации шахмат и возрождению традиции интеллектуального досуга.
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