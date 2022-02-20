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52-летняя Дженнифер Лопес в неприлично открытом боди смутила "дикими" танцами: "Не зря работала"

52-летняя Дженнифер Лопес в неприлично открытом боди смутила "дикими" танцами: "Не зря работала"

Как передает Politeka.net, Дженнифер Лопес недавно выложилась на полную во время своего концерта. Звезда не только часто меняла наряды, но еще и сплясала со своей командой действительно "дикий" ритм, из-за чего поклонники были под впечатлением.

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