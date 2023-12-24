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Добрый Мир

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Не в это время, не в этом месте: «Абрамс» не сможет встретиться с «Прорывом» - США отозвали свою технику

Не в это время, не в этом месте: «Абрамс» не сможет встретиться с «Прорывом» - США отозвали свою технику

20 декабря 1,9K прочитали Поставка американских «Абрамсов» «небратьям» представляется как существенный шаг со стороны США, но ситуация оказалась сопряжена с рядом неожиданных сложностей и вызвала бурное обсуждение.

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