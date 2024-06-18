Благоустройство «Дворянского гнезда» будет готово к 1 июля?

До окончания работ по благоустройству «Дворянки» осталось менее двух недель. Об этом заявил в своих соцсетях первый зампред Орловского облсовета Михаил Вдовин, который был назначен «смотрящим» за этим объектом.
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