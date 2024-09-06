«Чехов — братан Анфисы с грудью». Как в бывшем СССР забыли русскую классику

Николай Берлизов

Автор бы поинтересовался у наших российских студентов, которые учатся на филфаках и журфаках - насколько они знают отечественную классику - после этого все претензии к киргизам и таджикам отпадут. Жена преподаёт на журфаке КубГУ - уже лет 10 перестала цитировать Булгакова, Ильфа и Петрова, Пушкина - не доходит до студентов, не знают...