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«Чехов — братан Анфисы с грудью». Как в бывшем СССР забыли русскую классику

«Чехов — братан Анфисы с грудью». Как в бывшем СССР забыли русскую классику

Георгий Зотов 20-летний Улугбек работает в сфере туризма в Бухаре, он неплохо говорит по-русски и по-английски.

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Комментарии
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Марина Косачева
А при чем вновь СССР?
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4 час.
Николай Берлизов
Автор бы поинтересовался у наших российских студентов, которые учатся на филфаках и журфаках - насколько они знают отечественную классику - после этого все претензии к киргизам и таджикам отпадут. Жена преподаёт на журфаке КубГУ - уже лет 10 перестала цитировать Булгакова, Ильфа и Петрова, Пушкина - не доходит до студентов, не знают...
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СН
Светлана Нестеровп
Дом без книги,дом без души.....
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