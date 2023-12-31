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Политическое вскрытие покажет: Россия, “уходящая с Южного Кавказа”, подписала важное соглашение

Политическое вскрытие покажет: Россия, “уходящая с Южного Кавказа”, подписала важное соглашение

Политолог Бениамин Матевосян проанализировал фактические события и заявления, звучащие от властей Армении и подотчётных им СМИЭксперт Бениамин Матевосян напомнил о том, как громогласно и последовательно армянские власти делали русофобские шаги и заявления, в духе “Это ОДКБ уходит из Армении” или “Россия нас покидает, ей неинтересен регион Южного Кавказа”.

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