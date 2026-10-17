На 90+6-й минуте матча 11-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Краснодар» судья Никита Новиков не оценил как нарушение правил действия защитника гостей Валентина Пальцева, не наказал его штрафным ударом и не применил к нему дисциплинарную санкцию.