На 90+6-й минуте матча 11-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Краснодар» судья Никита Новиков не оценил как нарушение правил действия защитника гостей Валентина Пальцева, не наказал его штрафным ударом и не применил к нему дисциплинарную санкцию.
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