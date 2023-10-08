Трагический инцидент в Египте: застрелены два израильских туриста и их гид-египтянин Елена ГалицкаяВ египетском городе Александрия 8 октября 2023 года произошел трагический инцидент, в результате которого два израильских туриста и их египетский гид были застрелены.