Трагический инцидент в Египте: застрелены два израильских туриста и их гид-египтянин Елена ГалицкаяВ египетском городе Александрия 8 октября 2023 года произошел трагический инцидент, в результате которого два израильских туриста и их египетский гид были застрелены.
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