КНДР испытала баллистическую ракету с гиперзвуковой боеголовкой

КНДР испытала баллистическую ракету с гиперзвуковой боеголовкой2 апреля успешно провела испытание новой ракеты средней и большей дальности «Хвасонпхо-16Б» с боеголовкой гиперзвукового планирующего полета.
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