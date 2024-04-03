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КНДР испытала баллистическую ракету с гиперзвуковой боеголовкой

КНДР испытала баллистическую ракету с гиперзвуковой боеголовкой

КНДР испытала баллистическую ракету с гиперзвуковой боеголовкой2 апреля успешно провела испытание новой ракеты средней и большей дальности «Хвасонпхо-16Б» с боеголовкой гиперзвукового планирующего полета.

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