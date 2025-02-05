Стоит ли купить праворульную машину

Купить машину — это решение, которое требует тщательного анализа всех плюсов и минусов. В последние годы такие машины стали популярны в странах с левосторонним движением, а также в регионах, где их можно купить по более низкой цене.
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