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Когда и чем закончится пандемия коронавируса: четыре сценария

Когда и чем закончится пандемия коронавируса: четыре сценария

По мере того как в развитых странах набирает обороты вакцинация от Covid-19, всё более актуальным становится вопрос — а что дальше? Откроют ли, наконец, все границы, и насколько этому может помешать появление новых вариантов коронавируса? Далеко ли до коллективного иммунитета и сможет ли мир вернуться к нормальной жизни раньше, чем от коронавируса будет найдено эффективное лекарство? Русская служба Би-би-си рассказывает об основных возможных сценариях выхода из пандемии и о том, какой из них на сегодняшний день кажется ученым наиболее вероятными.

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