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Медвежий угол

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Шестерым британцам Москва дала пинком под зад. А надо было по морде

Шестерым британцам Москва дала пинком под зад. А надо было по морде

Царьград КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА ФСБ России сообщила о прекращении аккредитации шести сотрудников политотдела посольства Британии в Москве, замеченных в разведывательно-подрывной работе.

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Комментарии
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Nata
&quot;Шестерым британцам Москва дала пинком под зад. А надо было по морде&quot;. Так туда и метили, но они увернулись.
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1 д.
Владимир Байденюк
Давно пора понизить уровень дипотношений с этими пропиндосскими сявками. Оставить посла и коньсерьежку. Пусть друг в друга тыкают - страпонят. А всех остальных к иппеням на остров. А далее решать вопрос и с островом этим. Может утопим?
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1 д.
Nikolay Zakharov
В Е-бурге их консульства тоже почистить,а лучше закрыть вместе с рассадником растления российской молодежи Ельцин-центром.
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16 час.

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