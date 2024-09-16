N Nata "Шестерым британцам Москва дала пинком под зад. А надо было по морде". Так туда и метили, но они увернулись.

Владимир Байденюк Давно пора понизить уровень дипотношений с этими пропиндосскими сявками. Оставить посла и коньсерьежку. Пусть друг в друга тыкают - страпонят. А всех остальных к иппеням на остров. А далее решать вопрос и с островом этим. Может утопим?