Лавров: Путин и Си Цзиньпин обсудят контакты двух стран во всей полноте

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров находится с рабочим визитом в Китае. Он рассказал, что будет происходить на переговорах между президентом РФ Владимиром Путиным и главой КНР Си Цзиньпином на переговорах в рамках форума «Один пояс — один путь».