БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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«Коротко и по делу»

«Коротко и по делу»

Министр культуры Словакии Мартина Шимковичова на пресс-конференции осадила представителя ЛГБТ*.   Когда министру задали вопрос на тему поддержки педерастов под предлогом «толерантности» и «равноправия», Мартина Шимковичова ответила просто: «Если у вас психические расстройства, вам следует лечить себя, а не навязывать людям, что вы — какая-то „норма“, и всё должно быть так, как вы этого хотите!» Министр культуры Словакии Мартина Шимковичова  Шимковичова, в прошлом — актриса и телеведущая, в 2015 году потеряла работу на телевидении из-за того, что высказалась против бесконтрольного приёма в Словакию мигрантов из Ближнего Востока и Африки.

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Комментарии
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Геннадий Ларионов
Есть же нормальные и Красивые бабы в Европе , не все потерянно !!! :-)
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