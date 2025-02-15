Россия и США подтвердили готовность к диалогу по Украине и Ближнему Востоку

Россия и США подтвердили готовность вести диалог по актуальным международным проблемам, заявила пресс-служба МИД России 15 февраля, комментируя итоги телефонных переговоров министра иностранных дел Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио в Telegram-канале ведомства.
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