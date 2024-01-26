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Денис Буцаев и Денис Паслер обсудили проекты по обращению с ТКО

Денис Буцаев и Денис Паслер обсудили проекты по обращению с ТКО

Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев посетил с рабочим визитом Оренбургскую область и обсудил с губернатором Денисом Паслером развитие инфраструктуры по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

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