В Узбекистане призвали МИД России «заниматься своими делами»

Вице-спикер парламента Узбекистана предложил МИД РФ заниматься своими делами Вице-спикер парламента Узбекистана Алишер Кадиров призвал МИД России «заниматься своими делами» на фоне скандала с учительницей, избившей школьника за использование русского языка.
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