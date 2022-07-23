Daily Storm

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В Херсоне сообщили, что ВСУ обстреляли район Каховской ГЭС

В Херсоне сообщили, что ВСУ обстреляли район Каховской ГЭС

Сообщается, что атака велась из американских РСЗО HIMARSЗаместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что Вооруженные силы Украины нанесли удары по мосту в районе Каховской ГЭС из ракетных систем залпового огня HIMARS, которые Киеву поставили США.

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