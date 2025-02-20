Первый зампред ДУМ Мухетдинов отверг обвинения в русофобии

МОСКВА, 20 февраля, ФедералПресс. После широкого общественного резонанса, вызванного обсуждением картины в его рабочем кабинете, первый заместитель председателя Духовного управления мусульман России Дамир Мухетдинов прокомментировал ситуацию в своем телеграм-канале.
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